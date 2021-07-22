В подмосковной Рузе шестеро детей месяц жили на улице

В подмосковной Рузе шестеро детей от 6 до 16 лет месяц жили на улице. По словам автора ролика, опубликованного в Сети, из дома их якобы выгнала мать и ее сожитель – мужчине показалось, что дети что-то украли.

В то же время, по информации некоторых СМИ, ребят на улицу никто не выгонял. Однако семья действительно является неблагополучной и состоит на учете.

Пока дети жили на улице, их кормили соседи. Также известно, что детей обнаружила местная жительница – они были в ее погребе.

Всех ребят уже отправили в распределительный центр.

При этом, как сообщается, их мать до этого не раз пытались лишить родительских прав. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.