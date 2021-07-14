В Москве за неделю к ответственности привлекли 9 тыс водителей мото- и велотранспорта

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Свыше 9 тысяч водителей мото- и велотранспорта были привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения за неделю в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

"В рамках мероприятия, проведенного инспекторами дорожно-патрульной службы, к административной ответственности привлечены 9 113 участников дорожного движения, из них 4 562 водителя мототехники, 4 551 лицо, управляющее мопедом, велосипедом, а также использовавшее для передвижения самокат или иное, в том числе имеющее электрический привод, средство передвижения", – говорится в сообщении.

Также было пресечено более 2 тысяч нарушений ПДД, которые допустили работники сферы доставки.

В ГИБДД уточнили, что было пресечено 147 нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних.

Столичная Госавтоинспекция с 28 июня по 8 июля провела в столице профилактическую работу по повышению безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и водителей электросамокатов. В ведомстве напомнили, что с начала года в Москве произошло 118 ДТП с участием автомобилистов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе более 90% аварий с самокатами приходится на личный транспорт, а на прокатный – 8%. По его словам, остается очень важным вопрос инфраструктуры, а также медленных зон.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.