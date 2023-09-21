Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Газовоздушная смесь сдетонировала в жилой многоэтажке утром 20 сентября в Балашихе. Там обрушились три этажа, пострадали не менее 10 квартир.

Всем, кого затронула трагедия, выплатят компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим в зависимости от тяжести ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей.

Тем временем следственный комитет начал обыски в офисах управляющей и газовой компаний, а также допросы работников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.