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21 сентября, 07:15

Происшествия

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

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Газовоздушная смесь сдетонировала в жилой многоэтажке утром 20 сентября в Балашихе. Там обрушились три этажа, пострадали не менее 10 квартир.

Всем, кого затронула трагедия, выплатят компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим в зависимости от тяжести ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей.

Тем временем следственный комитет начал обыски в офисах управляющей и газовой компаний, а также допросы работников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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