Более 350 очагов лесных пожаров зафиксировали в Канаде

Десятки тысяч людей эвакуируют в Канаде из-за вновь разгорающихся лесных пожаров. Подступающий огонь и смог окрасили небо в городах в кроваво-красный цвет.

По данным СМИ, на северо-западе страны сейчас 381 активный очаг возгорания, причем 166 из них остаются неуправляемыми, а более десятка представляют реальную угрозу для жителей. Власти Канады уже назвали нынешнюю ситуацию "худшим сезоном лесных пожаров" в истории страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.