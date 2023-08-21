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Более 350 очагов лесных пожаров зафиксировали в Канаде

Более 350 очагов лесных пожаров зафиксировали в Канаде

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Десятки тысяч людей эвакуируют в Канаде из-за вновь разгорающихся лесных пожаров. Подступающий огонь и смог окрасили небо в городах в кроваво-красный цвет.

По данным СМИ, на северо-западе страны сейчас 381 активный очаг возгорания, причем 166 из них остаются неуправляемыми, а более десятка представляют реальную угрозу для жителей. Власти Канады уже назвали нынешнюю ситуацию "худшим сезоном лесных пожаров" в истории страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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