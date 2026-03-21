21 марта, 19:15
Спасатели проводят рейды на водоемах Москвы из-за тонкого льда
В Москве и области установилась плюсовая температура, из-за чего лед на водоемах стремительно тает и становится опасным. Однако рыбаки продолжают выходить на замерзшую поверхность, рискуя жизнью.
Спасатели ежедневно патрулируют опасные участки и проводят профилактические беседы. Специалисты напоминают, что даже если толщина льда у берега достигает 50 сантиметров, из-за перепадов температур и течений он может быть ненадежным.
