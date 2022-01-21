Каршеринг въехал в грузовик около Волоколамского тоннеля

Около Волоколамского тоннеля каршеринг въехал в КамАЗ. Водитель легковушки погиб. На место аварии прибыли пять машин полиции, скорая и эвакуатор.

Из-за ДТП в районе Водного стадиона образовался затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

