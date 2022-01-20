Движение по Ленинградскому шоссе ограничено из-за опрокинувшейся фуры

Прицеп грузовика опрокинулся на Ленинградском шоссе в районе станции метро "Водный стадион". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома 58с7 по Ленинградскому шоссе. Движение в сторону области ограничено.

"На месте работают оперативные службы города. Заняты три полосы движения в сторону области из четырех", – говорится в сообщении.

Ранее два человека получили травмы в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси на востоке Москвы. Пострадавшие были госпитализированы. Из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса дороги.