Москвичей призвали пользоваться городским транспортом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных автолюбителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за ожидаемых заторов вечером четверга, 20 января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Cегодня вечером ожидаем до 8 баллов. <...> В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.
Ожидается, что основные затруднения в движении транспорта возникнут в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
Ранее в МВД РФ заявили, что пока не намерены выносить штрафы за превышение водителями средней скорости. Одной из главных проблем в министерстве назвали трудности с определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановление, а также с установлением места совершения правонарушения.
"Утро": москвичам рассказали о затруднениях на дорогах столицы
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