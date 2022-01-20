Прокуратура начала проверку после ДТП с семью пострадавшими в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту аварии с маршруткой, в результате которой пострадали семь пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

ДТП произошло в четверг утром на Каширском шоссе в Ленинском городском округе.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что пациентка скорой помощи погибла в аварии с легковым автомобилем и трамваем на площади Абельмановская Застава. Еще один человек пострадал.

