Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Валитов обвиняется в растрате 10 млрд рублей – СМИ

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Объявленный в международный розыск бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Ильгиз Валитов обвиняется в растрате около 10 миллиардов рублей, похищенных у банка. Об этом в пятницу, 21 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Фигурантами дела о растрате также являются экс-заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов. Уточняется, что в отношении них материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде. Собеседник агентства сообщил, что подсудимые находятся в СИЗО уже более полугода и настаивают на своей невиновности.

В международный розыск Валитова следственный департамент МВД объявил 19 января. Тверской районный суд Москвы попросили арестовать его заочно. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что бывшему зампредседателя Совета министров Крыма Евгению Кабанову предъявили обвинение в хищении бюджетных средств. Кабанов, а также экс-министр строительства Михаил Храмов и представитель подрядчика Роман Журавлев, действуя по предварительному сговору, совершили хищение средств в объеме 57,5 миллиона рублей.