Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Ильгиз Валитов объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Следственный департамент МВД обьявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Тверской районный суд Москвы попросили арестовать Валитова заочно. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее бывшему зампредседателя Совета министров Крыма Евгению Кабанову предъявили обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств.

Кабанов, а также экс-министр строительства Михаил Храмов и представитель подрядчика Роман Журавлев, действуя по предварительному сговору, совершили хищение средств в объеме 57,5 миллиона рублей.