Трое спасателей оказались под завалами в результате обрушения стен дома в Балашихе

Трое спасателей, работающих на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе, оказались под завалами в результате повторного обрушения стен дома. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что на месте проведения аварийно-спасательных работ произошло повторное обрушение перекрытий многоквартирного дома.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП.