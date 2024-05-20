Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: под Суздалем во время тестового полета разбился самолет

Новости регионов: под Суздалем во время тестового полета разбился самолет

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Спасатели приступили к проливке здания на востоке Москвы

Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента

Площадь возгорания в здании управы района Соколиная Гора достигла 1 200 кв метров

Крупный пожар случился в здании управы района Соколиная Гора на востоке Москвы

Иранское СМИ заявило, что спасатели нашли вертолет президента страны

Захарова заявила, что РФ готова оказать помощь Ирану в поисках вертолета президента

Спасательная операция продолжается на месте посадки вертолета президента Ирана

Спасатели прибыли в район приземления вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

Следователи выясняют обстоятельства катастрофы легкомоторного самодельного самолета под Суздалем во Владимирской области. Одноместная машина упала сразу после взлета. Погиб пилот, директор местного аэроклуба Игорь Буевич. На базе аэроклуба было создано предприятие по выпуску самолетов, Буевич занимался ими около 20 лет. На этот раз он совершал первый тестовый полет на новой модели.

В российском футбольном чемпионате установлен рекорд. Колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра забил пять голов в одной игре. Такое в истории российского футбола было только в 1994 и 1998 годах. Теперь "Зенит" перед последним туром первенства занимает второе место, отставая на 2 очка от московского "Динамо".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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