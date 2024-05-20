Новости регионов: под Суздалем во время тестового полета разбился самолет

Следователи выясняют обстоятельства катастрофы легкомоторного самодельного самолета под Суздалем во Владимирской области. Одноместная машина упала сразу после взлета. Погиб пилот, директор местного аэроклуба Игорь Буевич. На базе аэроклуба было создано предприятие по выпуску самолетов, Буевич занимался ими около 20 лет. На этот раз он совершал первый тестовый полет на новой модели.

В российском футбольном чемпионате установлен рекорд. Колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра забил пять голов в одной игре. Такое в истории российского футбола было только в 1994 и 1998 годах. Теперь "Зенит" перед последним туром первенства занимает второе место, отставая на 2 очка от московского "Динамо".

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