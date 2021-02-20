Пожар на складе на юге Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров спустя почти 8 часов, сообщают в МЧС.

Экологическая обстановка в районе пожара на юге столицы в норме. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

На месте работают больше 80 спасателей и 20 единиц техники. Огонь охватил почти все здание. Внутри слышны хлопки, там хранятся промтовары, в том числе горючие жидкости. По предварительной информации, никто не пострадал. Жилых домов рядом нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.