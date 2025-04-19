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19 апреля, 09:45

Происшествия

Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре

Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре

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На этой неделе Москву потряс случай в одной из семей – 15-летняя девочка нанесла смертельный удар ножом своему отцу, пытаясь защитить старшую сестру. По версии следствия, мужчина потребовал оформить кредит на имя дочери, а после отказа напал с ножом. Подросток вмешалась и ударила отца в шею.

По данным СК, мужчина злоупотреблял алкоголем и применял насилие к детям. Соседи говорят, что семья внешне выглядела благополучной, но в квартире регулярно слышались крики. Сейчас следствие рассматривает различные версии, включая самооборону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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