В Красноярске автомобилистка нарушила сразу несколько ПДД подряд

Приключения красноярской автомобилистки зафиксировали уличные камеры. Сперва она чуть не столкнулась с другой машиной, выезжая с парковки торгового центра. Затем девушка проехала перекресток, заехала на обочину, развернулась и продолжила движение по встречке.

Очевидцы рассказали, что девушка села за руль в нетрезвом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

