Курьер попал в ДТП в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга курьер попал в ДТП. Молодой человек спешил на доставку и выбрал для себя дорогу по трамвайным путям. За руль он не держался, и, как видно на кадрах, танцевал.

Курьер заметил повернувший на пути автомобиль слишком поздно. Избежать столкновения не удалось. Доставщик серьезно не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

