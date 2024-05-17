Новости мира: Пеллегрини сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел в сознание и рассказал о покушении. Он сообщил, что помнит все детали нападения, и удивлен, как быстро оно произошло. Об этом заявил избранный президент республики Петер Пеллегрини, навещавший премьера в больнице.

Между тем в Париже на митинг вышли пожарные с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Жандармы применили слезоточивый газ против протестующих.

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