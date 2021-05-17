На севере Москвы горел склад. Воспламенился мусор и макулатура. Огонь охватил 500 квадратных метров. Местным жителям пришлось дышать продуктами горения.

Что известно о причинах пожара и есть ли пострадавшие? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.