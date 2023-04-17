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Новости

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Происшествия

Низовые пожары возникли в Подмосковье из-за поджогов прошлогодней травы

Низовые пожары возникли в Подмосковье из-за поджогов прошлогодней травы

Пожар потушили на Бережковской набережной в Москве

Новости часа: пожар в кафе на Бережковской набережной удалось ликвидировать

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в РФ

Огонь в кафе локализовали на Бережковской набережной

Ущерб от пала сухостоя в Подмосковье и других регионах РФ оценили в миллионы рублей

Иностранец с крупной партией контрабандных драгоценных камней задержан в Шереметьево

Пожарных отвели от горящего здания на Бережковской набережной из-за угрозы взрыва

Площадь пожара на Бережковской набережной в Москве выросла до 600 "квадратов"

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После половодья в Подмосковье стали возникать низовые пожары. Одна из основных причин возникновения возгораний кроется в человеческом факторе.

Часто местные жители жгут сухую траву, и ситуация порой выходит из-под контроля – ветер разносит огонь с высокой скоростью. В итоге горят не только леса и десятки гектаров полей, но и дачные дома.

В российских регионах ущерб от пала сухостоя уже оценивают в миллионы рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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