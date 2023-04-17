Низовые пожары возникли в Подмосковье из-за поджогов прошлогодней травы

После половодья в Подмосковье стали возникать низовые пожары. Одна из основных причин возникновения возгораний кроется в человеческом факторе.

Часто местные жители жгут сухую траву, и ситуация порой выходит из-под контроля – ветер разносит огонь с высокой скоростью. В итоге горят не только леса и десятки гектаров полей, но и дачные дома.

В российских регионах ущерб от пала сухостоя уже оценивают в миллионы рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.