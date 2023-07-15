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Происшествия

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

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В поселке Новомихайловском Туапсинского районе Краснодарского края поток реки снес мост. Это произошло на глазах у очевидца, который в этот момент снимал водный разлив.

Новомихайловский – один из поселков, в которым ввели режим ЧС из-за подтоплений. Сегодня, 15 июля, спасатели эвакуировали оттуда 15 человек из-за залпового ливня. В населенном пункте подтоплено 25 дворов.

На Кубани вновь объявили экстренное штормовое предупреждение, в том числе и в Туапсинском районе. Ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, и даже смерчи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик
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