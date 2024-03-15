Новости мира: 21 человек погиб из-за удара израильских военных по сектору Газа

По меньшей мере 21 человек погиб и еще 150 получили тяжелые ранения в секторе Газа. Местные жители сообщают, что они стояли в очереди за гуманитарной помощью неподалеку от одной из кольцевых развязок, когда израильские военные нанесли удар.

Тем временем в Индонезии продолжается наводнение. Штормовые ливни добрались до густонаселенного острова Ява. В регионе уже несколько дней выпадают десятки миллиметров осадков. За это время в результате паводка как минимум 26 человек погибли.

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