Пешеходный мост рухнул на станции Москва – Товарная – Курская

На станции Москва – Товарная – Курская рухнул пешеходный мост через железную дорогу. Это произошло накануне поздно вечером.

Во время ЧП людей на мосту не было, поэтому обошлось без жертв. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

