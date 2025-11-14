Форма поиска по сайту

14 ноября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 ноября

Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Очевидцы сообщили об отсутствии оповещения о пожаре в ТЦ "Авиапарк"

Новости регионов: двух браконьеров задержали в Краснодарском крае

Автомобиль Nissan упал с 3-го этажа парковки в Южном Чертанове

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Подросток устроил поджог в ТЦ Москвы после знакомства с девушкой в соцсети

Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с автовозом в Челябинской области

В прокуратуре Москвы рассказали подробности дела о поджоге кинотеатра

Устроивший поджог в ТЦ Москвы подросток заявил, что его склонили к этому мошенники

В подмосковном Одинцове возник крупный пожар в элитном банном комплексе "Малевича", открывшемся в октябре. По предварительным данным, все посетители успели эвакуироваться, информация о пострадавших уточняется.

В Москве начался дождь, а городские службы переведены в режим повышенной готовности. Коммунальные и аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погодных условий.

Появились новые детали о ситуации с школьником, устроившим поджог в кинотеатре ТЦ "Авиапарк". Как выяснилось, подростка предварительно запугали мошенники, представившиеся правоохранителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

