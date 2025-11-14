14 ноября, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 ноября
В подмосковном Одинцове возник крупный пожар в элитном банном комплексе "Малевича", открывшемся в октябре. По предварительным данным, все посетители успели эвакуироваться, информация о пострадавших уточняется.
В Москве начался дождь, а городские службы переведены в режим повышенной готовности. Коммунальные и аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погодных условий.
Появились новые детали о ситуации с школьником, устроившим поджог в кинотеатре ТЦ "Авиапарк". Как выяснилось, подростка предварительно запугали мошенники, представившиеся правоохранителями.
