Появились кадры момента ДТП с автомобилем, в котором находилась Ксения Собчак

Момент столкновения Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, с Volkswagen в Сочи попал на камеры видеонаблюдения. Его выложили в сеть.

На кадрах видно, что водитель даже не сбрасывал скорость и только в последний момент попытался уйти в другую полосу. В результате Volkswagen подлетел и по касательной столкнулся с автобусом.

Одна женщина погибла, пострадали несколько человек. Водитель, который вез Собчак, находится под домашним арестом. Сама журналистка сообщила о том, что получила травмы, осматривали врачи ее уже в Москве. С места аварии Собчак уехала в аэропорт.

Во вторник она давала показания в качестве свидетеля на допросе, который длился три часа. Впереди очная ставка с водителем, который не довез ее до аэропорта. Она пройдет в Сочи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.