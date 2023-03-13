Крупный затор образовался на Киевском шоссе из-за ДТП

Длинный затор образовался на Киевском шоссе. В 05:30 движение в Москву и область перекрыл автовоз, который на скользкой дороге выехал на встречную полосу. В результате в большегруз врезалась фура. Ее водитель госпитализирован с травмами.

На данный момент проехать по шоссе можно только в направлении Калуги по одной полосе, а в сторону Москвы движения нет. Водителей призвали искать пути объезда.

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