13 января, 22:15

Происшествия

Представители столичного горнолыжного комплекса "Кант" объяснили причины конфликта

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме в Новокузнецке

Конфликт между сноубордистом и охраной произошел в московском горнолыжном комплексе

Врачи из Москвы проведут проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Следователи начали допрос сотрудников роддома в Новокузнецке, где скончались младенцы

Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Четырех детей перевели в больницу из новокузнецкого роддома после гибели новорожденных

Фуру занесло на дороге в районе станции метро "Беломорская" в Москве

Драка произошла в крупном горнолыжном комплексе Москвы

Несколько десятков человек пострадали во время катания на тюбингах в Подмосковье

В московском горнолыжном комплексе представители объяснили причины конфликта между сноубордистом и сотрудниками лыжного патруля. По их словам, физическая агрессия была инициирована со стороны неаккредитованного инструктора, который не первый сезон проводил на территории коммерческие тренировки без согласования с руководством.

Официальный представитель спортивного комплекса "Кант" заявил, что распространяемое в Сети видео вырезано из общего контекста и смонтировано. Сотрудники патруля лишь применяли самооборону, защищая себя и порядок. Все материалы внутреннего расследования, включая видеозаписи, переданы в правоохранительные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова

