Представители столичного горнолыжного комплекса "Кант" объяснили причины конфликта

В московском горнолыжном комплексе представители объяснили причины конфликта между сноубордистом и сотрудниками лыжного патруля. По их словам, физическая агрессия была инициирована со стороны неаккредитованного инструктора, который не первый сезон проводил на территории коммерческие тренировки без согласования с руководством.

Официальный представитель спортивного комплекса "Кант" заявил, что распространяемое в Сети видео вырезано из общего контекста и смонтировано. Сотрудники патруля лишь применяли самооборону, защищая себя и порядок. Все материалы внутреннего расследования, включая видеозаписи, переданы в правоохранительные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.