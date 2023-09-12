"Уральские авиалинии" назвали отказ гидросистемы причиной аварийной посадки Airbus A320

Отказ гидросистемы стал причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Самолет Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск, не добрался до города назначения и экстренно приземлился посреди поля. На время расследования экипаж будет отстранен от полетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.