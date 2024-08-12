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12 августа, 07:15

Происшествия

"ГАЗель" протаранила мотоцикл на МКАД в ночь на 12 августа

"ГАЗель" протаранила мотоцикл на МКАД в ночь на 12 августа

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На внутренней стороне 39-го километра МКАД в ночь на 12 августа произошла авария. Грузовая "ГАЗель", внезапно перестроилась и протаранила мотоцикл. Двухколесное транспортное средство вместе с водителем перекинуло через отбойник на встречную полосу под колеса легковушки.

Информации о состоянии байкера пока нет. В произошедшем разбираются следователи. Движение в районе ДТП затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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