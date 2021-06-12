Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била рассказала о своем самочувствии

Мария Артемова, которая пострадала в аварии с Эдвардом Билом (настоящее имя – Эдуард Биль), рассказала о своем состоянии. Почти два с половиной месяца прошло со дня ДТП с участием блогера.

По ее словам, момент аварии она не может вспомнить.

"Ну а потом когда я уже очнулась, окрепла, соцсети, интернет, я пролистала, посмотрела, увидела, что произошло, честно говоря, ужаснулась, было страшно смотреть на свою машину. Я ее не узнала", – рассказала Артемова.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.