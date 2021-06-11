Новое уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на Урале

Фото: СК РФ

Третье уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Свердловской области, в результате которого погибли несколько человек. Об этом сообщает ТАСС.

По информации регионального следственного управления СК, речь идет о признаках преступления, предусмотренных частью 3 статьи 266 Уголовного кодекса РФ.

На данный момент в связи с ДТП задержаны трое подозреваемых – 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний механик, а также 67-летний директор автопредприятия, где был зарегистрирован автобус.

Утром 10 июня в Свердловской области рейсовый автобус наехал на работников комбината "Электрохимприбор". По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.

Изначально сообщалось, что в результате столкновения погибли шесть человек. 11 июня стало известно, что скончался еще один пострадавший.