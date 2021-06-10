Появилось видео с места смертельного ДТП в Свердловской области

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области.

На кадрах можно увидеть автобус, съехавший за пределы проезжей части с заметными повреждениями спереди.

Утром в четверг, 10 июня, служебный автобус, который перевозил рабочих, врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибли шесть человек. Все они были пешеходами, которые шли на работу на местное предприятие.

Также в результате аварии травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Как сообщает RT, проверки по факту инцидента организовали прокуратура и СК.