Появилось видео с места смертельного ДТП в Свердловской области

Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области.
На кадрах можно увидеть автобус, съехавший за пределы проезжей части с заметными повреждениями спереди.
Утром в четверг, 10 июня, служебный автобус, который перевозил рабочих, врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибли шесть человек. Все они были пешеходами, которые шли на работу на местное предприятие.
Также в результате аварии травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Как сообщает RT, проверки по факту инцидента организовали прокуратура и СК.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.