СК начал проверку из-за пропажи ребенка в Московской области

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Следственный комитет начал проверку из-за пропажи ребенка подмосковном городе Видное, как сообщает ТАСС.
По данным следствия, 2-летняя девочка находилась под опекой знакомой матери ребенка. Однако позже женщина увела малыша из дома в неизвестном направлении.
"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.
Ранее стало известно об инциденте на озере Ханка в Приморье. Здесь пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Сам малыш найден в тяжелом состоянии.