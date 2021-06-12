СК начал проверку из-за пропажи ребенка в Московской области

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Следственный комитет начал проверку из-за пропажи ребенка подмосковном городе Видное, как сообщает ТАСС.

По данным следствия, 2-летняя девочка находилась под опекой знакомой матери ребенка. Однако позже женщина увела малыша из дома в неизвестном направлении.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно об инциденте на озере Ханка в Приморье. Здесь пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Сам малыш найден в тяжелом состоянии.