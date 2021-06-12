Названа предположительная причина ДТП, в котором погибла Римма Волкова

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Возможной причиной аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области, в которой погибла оперная певица и народная артистка России Римма Волкова, стал выезд автомобиля с ней на встречную полосу движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель этого автомобиля", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о причинах такого маневра пока не известно.

Волкова скончалась в результате ДТП под Санкт-Петербургом. По словам очевидцев, легковой автомобиль, в котором она сидела, лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком, из-за чего перед легковушки оказался очень сильно смят.

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в беседе с Москвой 24 выразила соболезнования в связи с гибелью народной артистки.

"Это большая потеря для всего культурного сообщества. Родным и близким выражаю глубокие соболезнования. В таких случаях говорится, что это личность планетарного масштаба. Конечно, нам будет ее не хватать", – сказала Германова.