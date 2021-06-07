В ГД выразили соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Риммы Волковой

Фото: Санкт-Петербургская музыкальная школа имени Римского-Корсакова/Виктор Котов
Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в беседе с Москвой 24 выразила соболезнования в связи с гибелью народной артистки и бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой.
Волкова скончалась в результате ДТП под Санкт-Петербургом. По словам очевидцев, легковой автомобиль, в котором она сидела, лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком, из-за чего перед легковушки оказался очень сильно смят.
"Это большая потеря для всего культурного сообщества. Родным и близким выражаю глубокие соболезнования. В таких случаях говорится, что это личность планетарного масштаба. Конечно, нам будет ее не хватать", – сказала Германова.
Оперная певица родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В Ульяновске, где жила семья будущей артистки, она поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение, поскольку там не было вокального. А еще через год Волкова перевелась в Ставропольское училище, там получила образование по двум направлениям: вокальному и дирижерско-хоровому. Кроме того, в 1967 году она окончила Казанскую консерваторию.
На четвертом курсе Волкова стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, после возвращения с которого была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, ныне Мариинского театра. Здесь оперная певица работала с 1967 по 1993 год.
С 2000 года и до конца жизни Волкова преподавала сольное пение в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.
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