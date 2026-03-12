Поиски пропавших в Звенигороде школьников продолжаются. Двое детей еще не найдены, тело одного мальчика вытащили из воды накануне. На Москве-реке выставляют посты волонтеров, там посменно дежурят по 2–3 человека.

Ночью акваторию Москвы-реки патрулируют пять аэролодок с прожекторами. Спасатели и волонтеры прошли почти 60 километров по берегам реки. Водолазы совершили порядка 60 погружений. Задействована специальная техника, в том числе с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.