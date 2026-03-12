Форма поиска по сайту

12 марта, 17:15

Происшествия

Поиски пропавших в Звенигороде школьников продолжаются

Поиски пропавших в Звенигороде школьников продолжаются

Потерпевшие по делу "Крокус Сити Холла" удовлетворены приговором суда

Водолазы погрузились в реку почти 60 раз в поисках пропавших детей в Звенигороде

В СК РФ прокомментировали приговоры по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Хозяйственные постройки загорелись в Звенигороде

В поисках пропавших детей в Звенигороде задействовали воздушные судна

15 подсудимых получили пожизненные сроки по делу о теракте в "Крокусе"

Суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Спасатели обследовали 10 тыс "квадратов" дна Москвы-реки в поисках пропавших детей

Исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненному заключению

Поиски пропавших в Звенигороде школьников продолжаются. Двое детей еще не найдены, тело одного мальчика вытащили из воды накануне. На Москве-реке выставляют посты волонтеров, там посменно дежурят по 2–3 человека.

Ночью акваторию Москвы-реки патрулируют пять аэролодок с прожекторами. Спасатели и волонтеры прошли почти 60 километров по берегам реки. Водолазы совершили порядка 60 погружений. Задействована специальная техника, в том числе с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

