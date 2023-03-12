В Москве задержали мужчину, пронесшего травматический пистолет в школу

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который принес в образовательное учреждение травматический пистолет. Это случилось накануне вечером в одной из школ на северо-востоке столицы.

Подозрительного человека заметил охранник, когда тот зашел на территорию школы и пытался пройти в здание. На записях с камер видеонаблюдения видно, что мужчина вел себя странно: показывал пистолет и пытался что-то доказать охраннику. Затем он вышел из здания, а на улице его взяли правоохранители, вызванные по тревоге.

Как объяснил задержанный, пистолет с собой он принес для самозащиты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

