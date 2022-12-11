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Новости

11 декабря, 18:15

Происшествия

В Шереметьево проводят служебную проверку из-за потопа

В Шереметьево проводят служебную проверку из-за потопа

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В Шереметьево проводят служебную проверку из-за потопа. В терминале B сработал пожарный датчик в паркинге. Помещение сразу же начало заливать. На кадрах из соцсетей видно, что людям пришлось прятаться от дождя, а на полу образовались огромные лужи. С потолка частично отвалилась обшивка.

Экстренные службы выяснили, что тревога ложная и никого возгорания нет. Датчик среагировал на задымление в служебном помещении. Службы аэропорта оперативно перекрыли воду и устранили последствия. Пассажиры и сотрудники не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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