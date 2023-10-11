"Актуальный репортаж": прокуратура разыскивает живодера, убившего белку в столичном парке

Прокуратура разыскивает живодера, который убил белку в Тимирязевском парке. С заявлением обратились жители, которые увидели случившееся на месте, где обычно собираются, чтобы покормить грызунов.

Белок часто можно встретить в парках Москвы, некоторые грызуны идут на контакт. Плюс этих животных еще и в том, что они выполняют санитарную функцию, вычищая подстилку леса.

Почему в некоторых странах их считают вредителями и категорически не рекомендуют к ним прикасаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.