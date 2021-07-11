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Происшествия

20:15

Эксперт рассказал сколько будет стоить пассажиру выпуск трапа самолета

происшествия транспорт видео Роман Карлов

Эксперт по авиационной безопасности подсчитал, сколько придется заплатить пассажиру, открывшему аварийный люк самолета. Как пишут СМИ со ссылкой на бывшего командира судна Александра Романова, речь идет о сотнях тысяч рублей.

По его словам, авиакомпании придется разобраться, в каком положении была ручка двери, если пассажир так легко ее открыл.

Ранее авиакомпания "Россия" также прокомментировала инцидент. По данным пресс-службы, сотрудники компании решили заменить судно, а задержка вылета в итоге составила четыре часа. В компании также подчеркнули, что уже создали комиссию по расследованию ЧП.

Мужчина открыл люк самолета из-за того, что кондиционеры на борту не работали, и пассажиры буквально изнывали от жары. Теперь компания "Россия" планирует взыскать с нарушителя убытки через суд. Подробнее о ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

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