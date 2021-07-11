Эксперт рассказал сколько будет стоить пассажиру выпуск трапа самолета

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Эксперт по авиационной безопасности подсчитал, сколько придется заплатить пассажиру, открывшему аварийный люк самолета. Как пишут СМИ со ссылкой на бывшего командира судна Александра Романова, речь идет о сотнях тысяч рублей.
По его словам, авиакомпании придется разобраться, в каком положении была ручка двери, если пассажир так легко ее открыл.
Ранее авиакомпания "Россия" также прокомментировала инцидент. По данным пресс-службы, сотрудники компании решили заменить судно, а задержка вылета в итоге составила четыре часа. В компании также подчеркнули, что уже создали комиссию по расследованию ЧП.
Мужчина открыл люк самолета из-за того, что кондиционеры на борту не работали, и пассажиры буквально изнывали от жары. Теперь компания "Россия" планирует взыскать с нарушителя убытки через суд. Подробнее о ситуации – в эфире телеканала Москва 24.
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