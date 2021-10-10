Постановки в Большом театре пройдут без изменений

Трагедия в Большом театре не отразилась на расписании постановок. На официальном сайте театра сказано, что представление дают и сегодня. Билеты на вечернее представление "Садко" раскуплены.

Декорация упала на 37-летнего актера мимического ансамбля во время оперы "Садко" в Большом театре. По словам очевидца, в результате обрушения конструкции актер скончался.

По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели актера. Кроме того, проверку организовала и столичная прокуратура.

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