Порывистый ветер повалил деревья в нескольких районах Москвы

Из-за порывистого ветра в некоторых районах Москвы упали деревья. На улице Фридриха Энгельса упавшее раскидистое дерево накрыло своими ветками детскую площадку.

В других районах пострадали машины. Во дворе на улице Петра Романова огромное дерево упало на четыре автомобиля. Упавшее дерево перекрыло и проезд во дворе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.