Новости регионов: облицовка здания рухнула на припаркованные автомобили в Уфе

Облицовка здания рухнула на припаркованные автомобили в Уфе. Кадры инцидента опубликованы в местных соцсетях. В итоге повреждения получили три автомобиля, пострадавших среди людей нет.



Также массовая авария произошла на трассе в Свердловской области. Из-за этого возник сильный затор и многокилометровая пробка. По словам очевидцев, пробка длится до Первоуральска.

Кроме того, 150 тысяч тюльпанов распустились в Ботаническом саду Краснодара. Цветы высажены на площади около 5 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.