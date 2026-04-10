10 апреля, 17:30Происшествия
Новости регионов: облицовка здания рухнула на припаркованные автомобили в Уфе
Облицовка здания рухнула на припаркованные автомобили в Уфе. Кадры инцидента опубликованы в местных соцсетях. В итоге повреждения получили три автомобиля, пострадавших среди людей нет.
Также массовая авария произошла на трассе в Свердловской области. Из-за этого возник сильный затор и многокилометровая пробка. По словам очевидцев, пробка длится до Первоуральска.
Кроме того, 150 тысяч тюльпанов распустились в Ботаническом саду Краснодара. Цветы высажены на площади около 5 тысяч квадратных метров.