К поискам детей в Подмосковье подключили кинологов

В Подмосковье продолжают искать 13-летнюю девочку и двоих 12-летних мальчиков, который ушли днем 7 марта гулять и не вернулись. К поискам подключили кинологов и волонтеров на снегоходах.

Спасатели обследуют Москву-реку с помощью эхолотов и подводных камер. За 2 дня на лодках проверили 20 километров акватории. В отряде "ЛизаАлерт" задействовали вертолетное подразделение "Ангел" и коптеры. Волонтеры круглосуточно прозванивают больницы Одинцовского района и ближайших городов.

