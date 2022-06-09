Детская площадка сгорела в поселении Кокошкино в ТиНАО

В Кокошкине сгорела детская площадка площадью 50 квадратных метров. Огромные клубы черного дыма было видно за много километров от места ЧП. Горело полимерное пластиковое покрытие. Пострадавших нет.

Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. По словам очевидцев, пожар начался из-за детей, которые решили поджарить хлеб. Подробнее об обстоятельствах происшествия – в сюжете телеканала Москва 24.