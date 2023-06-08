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Происшествия

Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65

Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65

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Новые случаи отравления суррогатным сидром произошли в Ульяновской области. Минздрав сообщил, что число пострадавших увеличилось до 65 человек, 21 погиб.

Также отравления "Мистером Сидром" фиксировали в Удмуртии, Самарской, Нижегородской, Курганской областях. У всех пострадавших в организме обнаружили следы метанола. Дела объединили в одно, теперь ими занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Сам производитель сидра арестован. Ему предъявили обвинения в оказании небезопасных услуг, которые привели к смерти людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
происшествиярегионывидеоИван Князев
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