Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65

Новые случаи отравления суррогатным сидром произошли в Ульяновской области. Минздрав сообщил, что число пострадавших увеличилось до 65 человек, 21 погиб.

Также отравления "Мистером Сидром" фиксировали в Удмуртии, Самарской, Нижегородской, Курганской областях. У всех пострадавших в организме обнаружили следы метанола. Дела объединили в одно, теперь ими занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Сам производитель сидра арестован. Ему предъявили обвинения в оказании небезопасных услуг, которые привели к смерти людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.