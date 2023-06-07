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Происшествия

Арестованный производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию

Арестованный производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию

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Арестованный производитель сидра, после употребления которого погибли 30 человек, в ходе обысков пытался уничтожить продукцию. Об этом сообщили в прокуратуре. По их сведениям, он дал указание подчиненным избавиться и от этикеток.

Ранее Минздрав обновил данные по случаям отравления. Пострадали 96 человек в разных регионах. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Уголовные дела объединили в одно. Самарскому бизнесмену-производителю сидра предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к смерти двух и более лиц.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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