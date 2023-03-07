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ФСБ нашла 23 подпольные мастерские в 27 регионах РФ

ФСБ нашла 23 подпольные мастерские в 27 регионах РФ

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Сотрудники ФСБ обнаружили 23 подпольные мастерские, в которых модернизировали оружие и делали боеприпасы. Были задержаны почти 60 человек. Известно, что обыски прошли в 27 регионах России.

В ФСБ изъяли 118 единиц огнестрельного оружия из незаконного оборота: 2 пулемета, 14 автоматов, 28 винтовок, карабинов и ружей, 65 пистолетов и револьверов, 2 подствольных гранатомета, 17 артиллерийских снарядов и 21 ручную гранату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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