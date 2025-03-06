Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 19:15

Происшествия

Кадры с подозреваемым в подрыве банкомата опубликовала прокуратура

Кадры с подозреваемым в подрыве банкомата опубликовала прокуратура

В Москве задержали 20-летнего подозреваемого в повреждении банкомата

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве

Более 120 человек эвакуированы из ТЦ "Свиблово" после взрыва в отделении банка

Представители банка прокомментировали взрыв в отделении в ТРЦ "Свиблово"

Ребенок, на которого напали собаки в Сочи, пришел в сознание после искусственной комы

Более 120 человек эвакуированы из ТЦ "Свиблово" после взрыва

Пострадавших при взрыве в ТЦ "Свиблово" нет

Взрыв произошел в ТРЦ "Свиблово" в Москве

Три автомобиля столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве

Стало известно, что предшествовало взрыву в отделении банка в торговом центре Москвы. Столичная прокуратура опубликовала кадры, на которых мужчина зажигает петарды, кладет их в купюроприемник банкомата и уходит.

Вскоре после этого произошел взрыв, в результате которого в отделении выбило стекла. Подозреваемого задержали, на месте работали полиция и экстренные службы. Из здания эвакуировали около 300 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
происшествиявидеоСветлана КлючниковаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика