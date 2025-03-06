Кадры с подозреваемым в подрыве банкомата опубликовала прокуратура

Стало известно, что предшествовало взрыву в отделении банка в торговом центре Москвы. Столичная прокуратура опубликовала кадры, на которых мужчина зажигает петарды, кладет их в купюроприемник банкомата и уходит.

Вскоре после этого произошел взрыв, в результате которого в отделении выбило стекла. Подозреваемого задержали, на месте работали полиция и экстренные службы. Из здания эвакуировали около 300 человек.

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