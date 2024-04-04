Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 22:15

Происшествия

В Москву из Омска доставят возможного пособника террористов, напавших на "Крокус"

В Москву из Омска доставят возможного пособника террористов, напавших на "Крокус"

"Безопасный город": ротвейлер набросился на подростка в Митине

"Безопасный город": телефонные мошенники снова обокрали пенсионеров

"Безопасный город": сотрудники ФСБ задержали еще троих пособников террористов

Новости мира: оппозиция устроила в Тбилиси акцию против закона об иноагентах

Жители подмосковного поселка передвигаются по улицам на лодках

Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде

Жители поселка в Химках вынуждены передвигаться на лодках из-за наводнения

Некоторые улицы в коттеджном поселке Маленькая Шотландия ушли под воду из-за паводка

Жители поселка Маленькая Шотландия были замечены передвигающимися на лодках

В Москву доставят из Омска возможного пособника террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". Еще двоих подозреваемых задержали сотрудники ФСБ в Москве и Екатеринбурге.

Двое, предположительно, переводили деньги на покупку оружия и транспорта для исполнителей теракта. Третий подозревается в вербовке пособников террористической атаки и в финансировании ее исполнителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика