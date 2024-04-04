В Москву из Омска доставят возможного пособника террористов, напавших на "Крокус"

В Москву доставят из Омска возможного пособника террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". Еще двоих подозреваемых задержали сотрудники ФСБ в Москве и Екатеринбурге.

Двое, предположительно, переводили деньги на покупку оружия и транспорта для исполнителей теракта. Третий подозревается в вербовке пособников террористической атаки и в финансировании ее исполнителей.

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